В офисе Зеленского объявили точку невозврата для Украины: 1 октября

Буданов* назвал 1 октября точкой невозврата для экспорта агропродукции Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что 1 октября станет точкой невозврата для решения проблемы экспорта украинской сельхозпродукции. Об этом он сказал на форуме «Украина завтра», фрагмент которого привело издание «Новости. Live». По его словам, Киев ведёт переговоры с несколькими странами, чтобы найти решение и обеспечить вывоз продукции.

Буданов* отметил, что украинский аграрный сектор полностью завязан на экспорте из-за отсутствия собственной переработки. Аграрии уже заявляют о критической ситуации из-за простоя портов Большой Одессы, через которые шёл основной объём экспорта. Альтернативные маршруты через дунайские порты, румынскую Констанцу и сухопутные коридоры к западной границе не могут компенсировать потери.

Ранее KP.RU писал, что до 70 судов застряли у Сулинского канала Дуная в ожидании погрузки зерна в украинских портах. Логистический кризис случился после ограничения доступа судов к черноморским портам.

Военкор KP.RU Александр Коц подробно объяснил, почему удары по портам и буксирам — это системная работа по уничтожению «морского плеча» снабжения ВСУ.

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов