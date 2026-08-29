Турция бросает силы на Черное море: Анкара хочет восстановить важный коридор Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Турция активизировала переговоры с Россией и Украиной о возобновлении зернового коридора через Черное море. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники в турецких МИД и Минтрансе.

Анкара пытается восстановить механизм, аналогичный соглашению, заключенному в Стамбуле летом 2022 года. Необходимость новых договоренностей связывают с возникшими сложностями при поставках сельскохозяйственной продукции через Черное море.

Президент Турецкой ассоциации экспортеров зерна Казым Тайджи сообщил, что сейчас зерновые из России и Украины в республику не поступают. На этом фоне стоимость продукции на мировых рынках уже начала расти.

«Почти 40% мировых потребностей в зерне удовлетворяются этими двумя странами. Из-за невозможности поставок продукции на мировые рынки цены уже выросли на 4-4,5%. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост может превысить 10%», — отметил Тайджи.

Возобновление перевозок важно и для самой Турции, которая закупает сырье, перерабатывает его и поставляет за рубеж пшеничную муку. В прошлом году экспорт такой продукции принес стране около 13 млрд долларов. В 2026 году турецкие компании рассчитывают сохранить этот показатель, однако дальнейшие перебои с зерном, по словам Тайджи, могут привести к потерям, которые будет сложно компенсировать.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Анкара полностью выполнили свои обязательства в рамках прежней Черноморской зерновой инициативы. По его словам, обязательства третьей стороны соглашения исполнены не были. Ответственность за срыв договоренностей Шойгу возложил на руководство ООН.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал важность безопасности судоходства в Черном море. Анкара заявляла о готовности и дальше содействовать переговорному процессу между Россией и Украиной. Турецкая сторона также неоднократно предлагала свою площадку для контактов Москвы и Киева.