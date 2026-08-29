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НовостиПроисшествия29 августа 2026 10:52

Четыре человека ранены при атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке Запорожья

Глава Запорожской области сообщил о новой атаке на регион
Анна АДАМАЙТЕС
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке Запорожья

Четыре человека ранены при атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке Запорожья

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска 28 августа, в субботу, нанесли удар по торговому павильону в городе Васильевке. В своём «Максе» он назвал произошедшее «циничной атакой».

По предварительным данным, пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Подробности о состоянии раненых и характере повреждений не уточняются.

«Циничной атаке противника подвергся торговый павильон в городе Васильевке. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь», - написал Евгений Балицкий.

Ранее KP.RU писал, что в Запорожье ситуация остаётся напряжённой. Уже более недели ЗАЭС полностью лишена внешнего электроснабжения и полагается исключительно на аварийные дизельные генераторы. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, станция использует генераторы для обеспечения энергией критически важных функций безопасности.