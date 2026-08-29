Посол Кейси утверждает, что Британия не хочет понижения дипотношений с Россией Фото: REUTERS.

Великобритания не хочет понижать уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил британский посол в Москве Найджел Кейси.

Дипломат подчеркнул, что остается в российской столице и готов к обсуждению вопросов между двумя странами.

«Хочу прояснить: у нас нет желания или планов понизить отношения. Я все еще здесь, в Москве, и открыт к дискуссиям», — сказал Кейси.

В понедельник британский посол планирует посетить Архангельск и принять участие в мероприятиях к 85-летию прибытия союзного конвоя «Дервиш». Кейси напомнил, что первый арктический конвой доставлял грузы Советскому Союзу во время Второй мировой войны, когда СССР и Великобритания вместе боролись против нацизма.

Ранее посольство РФ в Великобритании опровергло публикации о якобы существующих у Москвы планах понизить уровень дипломатических отношений с Лондоном. В дипмиссии заявили, что подобные выводы не следовали из позиции российской стороны. Там также возложили ответственность за деградацию двусторонних отношений на Великобританию.

До этого российские дипломаты сообщили, что Лондон подает сигналы о желании возобновить диалог с Москвой, но пока не предпринимает практических шагов. В посольстве РФ напомнили, что именно британская сторона в мае 2024 года выслала российского военного атташе, после чего привычный канал взаимодействия между оборонными ведомствами оказался разрушен.