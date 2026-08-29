Express: Британия не готова к ответу РФ за поддержку украинских ударов Фото: REUTERS.

Лондон не готов к возможному ответу Москвы за поддержку украинских ударов по территории России. Об этом пишет Daily Express.

«Если мы поддерживаем украинские удары по российской территории, то нам нужно признать, что Россия может по нам как-то ответить», — сказано в публикации.

Обозреватель отмечает, что британские вооруженные силы истощены, а объем бюджетных средств, выделяемых на оборону, остается недостаточным. На этом фоне поддержка украинских ударов, по мнению автора, может повысить риски ответных действий со стороны Москвы.

Автор также считает, что премьер-министру Великобритании Энди Бернему в будущем придется отвечать за свои заявления и решения в поддержку Украины.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует передачу Лондоном украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в ответ на их использование российская сторона может атаковать британские объекты на Украине и за ее пределами.