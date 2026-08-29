Путин: в интернете очень много информационного мусора и недостоверных вещей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский педагогический государственный университет 29 августа заявил, что в интернете содержится большое количество информационного мусора и недостоверных сведений.

"Разобраться в этом огромном информационном поле - вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел - вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей", - отметил президент во время встречи с педагогами.

Владимир Путин также заявил, что школы будут оснащаться современными средствами обучения, однако они никогда не заменят живого слова учителя. Глава государства подчеркнул, что роль наставника остаётся ключевой в образовательном процессе.

Мероприятие приурочено ко Дню знаний. В ходе встречи Путин также пообщался с педагогами и победителями олимпиад.

Отметим, что в феврале Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству разработать меры по повышению цифровой грамотности россиян, включая обучение навыкам работы с искусственным интеллектом.