В Петербурге загорелся элитный ЖК у Московского проспекта. Фото: кадр из видео

В Санкт-Петербурге 29 августа загорелся жилой комплекс премиум-класса «Империал» на углу Киевской улицы и Московского проспекта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, из пентхауса с панорамным остеклением идёт густой чёрный дым, пишет «КП-Петербург».

В ГУ МЧС России по Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 13:02 по московскому времени. Горит помещение на площади 40 квадратных метров на мансардном этаже 19-го жилого здания. Пожару присвоен повышенный номер 1-БИС. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 32 человека и 8 пожарных машин.

Прокуратура Московского района координирует действия экстренных служб. ЖК «Империал» — недавно построенный комплекс бизнес-класса. Квартиры на верхних этажах продавались по цене до 90 миллионов рублей за шестикомнатные пентхаусы с террасами и панорамным видом на исторический центр. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в Пушкинском районе Петербурга 27 августа произошёл взрыв в легковом автомобиле, в котором находились два человека. В результате ЧП один человек погиб, второй госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело.