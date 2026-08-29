Путин считает, что уделяет недостаточно внимания своей учительнице Гуревич Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин считает, что уделяет недостаточно внимания своей школьной учительнице Вере Гуревич. Об этом глава государства заявил во время встречи с педагогами и студентами в Московском педагогическом государственном университете.

Тему поднял учитель географии, директор образовательного комплекса из Иркутска Максим Астраханцев. Он отметил уважительное отношение Путина к своему наставнику и назвал президента примером того, как следует сохранять связь с учителями. Астраханцев напомнил, что российский лидер продолжает общаться с Верой Гуревич и уделяет ей внимание.

«Недостаточно», — возразил Путин.

Педагог в ответ заметил, что даже с учетом высокой загруженности президента такое отношение к школьной учительнице впечатляет.

Встреча прошла во время посещения Путиным МПГУ в преддверии Дня знаний. Российский лидер пообщался с педагогами и учащимися образовательных учреждений.

Ранее Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет для участия в мероприятии, приуроченном к 1 сентября. В Кремле сообщали, что глава государства встретится с преподавателями, а также с победителями предметных олимпиад. Президент неоднократно подчеркивал значение труда учителей и необходимость поддержки педагогической профессии.