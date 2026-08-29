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НовостиПолитика29 августа 2026 11:51

Владимир Путин на китайском поприветствовал учителя из белгородской школы

Путин пообщался с учителями в субботу, 29 августа
Марк СОКОЛОВ
Владимир Путин на китайском поприветствовал учителя из белгородской школы

Владимир Путин на китайском поприветствовал учителя из белгородской школы

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на китайском языке поприветствовал учителя из Белгородской области. Это произошло во время встречи главы государства с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

Во время беседы преподаватель китайского языка Дмитрий Баланчуков рассказал президенту о своей работе. Услышав, какой язык преподает молодой педагог, Путин сразу обратился к нему по-китайски.

«Нихао!» — сказал российский лидер.

Встреча прошла в преддверии Дня знаний. Путин общался с представителями педагогического сообщества и учащимися, обсуждая вопросы образования и работу учителей.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 31 августа Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В рамках поездки российского лидера также запланирован ряд других двусторонних контактов.