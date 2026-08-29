Президент Сербии Вучич обвинил Гаагский трибунал в смерти Ратко Младича Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич резко раскритиковал Гаагский трибунал из-за отказа досрочно освободить Ратко Младича по состоянию здоровья. По мнению сербского лидера, отказ отпустить тяжелобольного человека на свободу доказывает осознанное желание судебной инстанции добиться его гибели за решеткой.

«Это было нецивилизованное поведение, беспрецедентное и не имеющее оправдания. Теперь мы видим, что они хотели, чтобы Младич умер за решеткой», — заявил Вучич, подчеркнув неприемлемость подобных действий со стороны международного правосудия.

Комментируя вопросы, связанные с будущим погребением Младича, глава государства отметил, что окончательное решение будет принимать исключительно его семья. При этом Вучич публично пообещал, что Белград окажет полное необходимое содействие, если родственники решат организовать похороны на территории Сербии. В завершение президент призвал граждан страны оставить прошлые обиды и направить общие усилия на укрепление мира, стабильности и регионального развития.

Напомним, Младич скончался 27 августа в тюрьме ООН в Гааге. Глава партии Республики Сербской Милорад Додик назвал это убийством. Министр юстиции Сербии Ненад Вуйич сообщил, что Белград организует похороны с почестями, а место захоронения выберет его семья.