«Косатки едят медведей, как мелюзгу»: Путин доходчиво объяснил, зачем Россия начала СВО

Путин объяснил необходимость СВО на примере белых медведей и косаток в Арктике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин 29 августа на встрече с педагогами и студентами в Московском педагогическом государственном университете объяснил, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, на примере белых медведей и косаток в Арктике.

Во время беседы завязался разговор о красоте природы Арктики и её обитателях, в частности, огромных белых медведях. Владимир Путин с охотой подхватил беседу, переведя её в политическое русло.

«Да, представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются... стаей такой — бум, на части разрывают, всё очень интересно. Такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире вы живёте и почему мы проводим специальную военную операцию», — сказал президент.

Ранее, на этой же встрече, Путин подчеркнул, что современные технологии и цифровые средства не заменят живого слова учителя. Президент также отметил, что педагоги должны объяснять учащимся, что в интернете много недостоверной информации.

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