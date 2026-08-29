Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия признала Россию угрозой, однако последовавшая реакция из Москвы стала серьезным сигналом для Будапешта. Об этом пишет венгерское издание Vilaggazdasag.

Новая позиция закреплена в директивах для венгерской делегации, которая в сентябре примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Документ подписал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

В нем действия России названы «угрозой Венгрии, Европе и существующему мировому порядку». Будапешт также поддержал Украину. Одновременно венгерские власти выступили за переговоры, устойчивое мирное урегулирование и долгосрочные гарантии безопасности.

Такой курс заметно отличается от политики прежнего правительства Виктора Орбана, которое сохраняло рабочие отношения с Москвой и выступало против части антироссийских мер Евросоюза. При Орбане Будапешт также последовательно защищал продолжение поставок российских энергоносителей.

На изменение позиции Венгрии отреагировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он допустил, что экспорт российской нефти и других энергоресурсов в страну теперь может оказаться под вопросом. По мнению парламентария, новое руководство Венгрии скорректировало курс под давлением Брюсселя.

Vilaggazdasag обратило внимание, что подобный сценарий способен создать серьезные сложности для Будапешта. Россия по-прежнему играет значительную роль в снабжении страны нефтью и газом, а быстро заменить эти объемы новыми источниками Венгрия не сможет. Программа правительства Мадьяра предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов только к 2035 году.

Еще в мае Мадьяр обещал раскрыть данные о стоимости российского газа, который Венгрия закупала по долгосрочным контрактам. Глава правительства отмечал, что власти намерены сделать информацию публичной в той мере, в какой это позволяют условия международного коммерческого соглашения.

Тем временем глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством. Он обратил внимание на высокие цены и недостаточные запасы топлива в Европе. В Москве неоднократно указывали, что разрыв прежних энергетических связей обернулся для европейской экономики дополнительными издержками.