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НовостиВ мире29 августа 2026 12:22

Британские ВМС сопроводили проход российских судов через Ла-Манш

Лондон ограничился наблюдением за судами в течение трёх дней
Анна АДАМАЙТЕС
Британские ВМС сопроводили проход российских судов через Ла-Манш

Британские ВМС сопроводили проход российских судов через Ла-Манш

Фото: REUTERS.

Военно-морские силы Великобритании наблюдали за проходом двух российских военных кораблей и двух грузовых судов через Северное море и пролив Ла-Манш. Корабли сопровождали торговые суда, которые Лондон считает так называемым "теневым флотом". Об этом сообщается в заявлении ВМС Соединённого Королевства.

Британская сторона ограничилась отслеживанием движения. В мониторинговой операции, которая длилась трое суток, были задействованы эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans, сторожевой корабль HMS Severn, патрульный корабль HMS Mersey и вертолёт Merlin.

Ранее KP.RU писал, что директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников назвал захваты Францией судов так называемого "теневого флота" актами пиратства и морского разбоя. Дипломат отметил, что схема задержания судов, последующей уплаты "штрафа" и освобождения — это "обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство".