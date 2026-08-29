Британские ВМС сопроводили проход российских судов через Ла-Манш Фото: REUTERS.

Военно-морские силы Великобритании наблюдали за проходом двух российских военных кораблей и двух грузовых судов через Северное море и пролив Ла-Манш. Корабли сопровождали торговые суда, которые Лондон считает так называемым "теневым флотом". Об этом сообщается в заявлении ВМС Соединённого Королевства.

Британская сторона ограничилась отслеживанием движения. В мониторинговой операции, которая длилась трое суток, были задействованы эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans, сторожевой корабль HMS Severn, патрульный корабль HMS Mersey и вертолёт Merlin.

Ранее KP.RU писал, что директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников назвал захваты Францией судов так называемого "теневого флота" актами пиратства и морского разбоя. Дипломат отметил, что схема задержания судов, последующей уплаты "штрафа" и освобождения — это "обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство".