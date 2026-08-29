"Нас только что расстреляли": На озере в Новосибирской области неизвестные открыли огонь по охотникам

Неизвестные расстреляли охотников на озере в Новосибирской области, один погиб Фото: Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области

В Новосибирской области на одном из озер произошла трагедия со стрельбой. Неизвестные расстреляли охотников, один человек погиб. Об этом сообщило издание "КП-Новосибирск" со ссылкой на региональный Центр ГО, ЧС и ПБ.

"Один из охотников позвонил родственнице и сказал, что их только что расстреляли. Он сам спрятался в машине, а двое его родственников лежат рядом. Он боялся выйти, не знал, живые они или нет", - говорится в публикации,

В ведомстве отметили, что спасатели оперативно связались с полицией и скорой, но из-за размытой после дождя дороги до места ЧП на обычной технике было не проехать. Тогда на двух внедорожниках отправились на помощь. В группу вошли оперативник с оружием и спасатель с опытом оказания первой помощи.

По данным газеты, один из охотников от полученных огнестрельных ранений погиб, другой получил тяжелые травмы. Третий охотник был ранен легко и мог передвигаться самостоятельно. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня появились новые подробности трагедии в Кузбассе, где трое браконьеров застрелили 17-летнего парня. Они утверждали, что приняли подростка за дикое животное. Следствие полагает, что мужчины на автомобиле отправились на незаконную охоту. Один из них с помощью тепловизора обнаружил живую цель и подсветил фонарем. Третий фигурант выстрелил из охотничьего ружья в сторону леса, где находился несовершеннолетний. От полученного ранения парень скончался на месте.