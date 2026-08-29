В Дрездене состоялась церемония установки памятника Фёдору Достоевскому, который был демонтирован в июне 2025 года. Фото: josh.rnz/Shutterstock/Fotodom

В Дрездене состоялась церемония установки памятника Фёдору Достоевскому, который был демонтирован в июне 2025 года, пишет ТАСС. Монумент теперь расположен в тени куполов храма Русской православной церкви в честь преподобного Симеона Дивногорца.

В церемонии открытия приняли участие председатель Немецко-русского института культуры Вольфганг Шеллике и посол России в Германии Сергей Нечаев. Дипломат назвал возвращение памятника Достоевскому Дрездену важным культурным событием, подчеркнув, что культура не должна становиться заложником политики. После божественной литии присутствующие возложили цветы к монументу.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт (слева направо) во время открытия памятника Федору Достоевскому в Дрездене в 2006 году. Фото: ITAR-TASS

Ранее KP.RU писал, что в Одессе демонтировали бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина. Памятник находился на территории селекционно-генетического института и был снесён в рамках проводимых на Украине мероприятий по устранению объектов, связанных с российским и советским наследием.