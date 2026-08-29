МИД Турции вызвал посла Украины из-за обстрела судна в Чёрном море Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел Турции вызвало в дипведомство посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в связи с обстрелом турецкого судна Вооружёнными силами Украины в Чёрном море. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Детали инцидента и характер повреждений судна не уточняются. Официальных заявлений от турецкой и украинской сторон пока не поступало.

Агентство IHA передало, ссылаясь на источники, что посла Украины в Анкаре вызвали в МИД Турции после двух атак на суда турецкого владельца. 26 августа у Туапсе подвергся удару Lider Bordo Mavi, а 27 августа — судно Lider Kocatepe, которое шло на помощь первому. Дипломату передали реакцию Анкары и предупредили о необходимости обеспечения безопасности людей, судоходства и экологии в Чёрном море.

Ранее KP.RU писал, что грузовой паром Lider Bordo Mavi, принадлежащий турецкой компании и плавающий под флагом Камеруна, подвергся атаке трёх украинских дронов в Чёрном море в ночь на 26 августа. На борту начался пожар, пятеро членов экипажа получили ранения.