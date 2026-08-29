Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Свадебная церемония прошла 29 августа, в субботу, в Москве.

Публикации с торжества опубликовали в своих Telegram-каналах фигуристка Александра Бойкова и продюсер Яна Рудковская. Медведевой 26 лет, она двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году и сейчас участвует в ледовых постановках.

Гайнутдинову 25 лет, в 2024 году он выступал вместе с Медведевой в проекте «Звёздные танцы» на ТНТ. Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомились осенью 2024 года на проекте «Звёздные танцы», где выступали в паре. Сама фигуристка признавалась, что их сотрудничество переросло в нечто большее благодаря особенной «химии» в танце. Отношения пара долго скрывала и раскрыла только летом 2025 года, опубликовав совместные фото с отдыха на Мальдивах.

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