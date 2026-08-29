«Дверь закрыта»: Бельгийский министр объявил европейцам о решении по судьбе активов РФ

Бельгийский министр Франкен объявил, что тема российских активов закрыта. Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна «закрыла дверь» для попыток вновь поднять тему использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала VRT.

Министр предостерег страны Прибалтики, которые наиболее активно продвигают эту идею, от постоянных попыток возвращать тему в европейскую повестку.

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», — подчеркнул Франкен. По его словам, Бельгия не намерена пересматривать свою позицию по этому вопросу.

Ранее KP.RU писал, что несколько стран Евросоюза — Швеция, Нидерланды, Испания и Польша — направили в Еврокомиссию письмо с просьбой возобновить усилия по использованию замороженных активов России для финансирования Украины. В документе содержится призыв к ЕС «выполнить техническую работу» и облегчить бюджетные потребности Киева, а также уточнить, есть ли правовые механизмы для обхода вето Бельгии.