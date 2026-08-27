FT: ЕС намерен использовать замороженные активы РФ для финансирования Киева. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOK PRESS

Несколько стран Евросоюза направят 27 августа письмо в ЕК с просьбой снова предпринять усилия по возобновлению использования замороженных активов России. Дело в том, что европейцы опасаются бюджетного кризиса, с которым может столкнуться Киев, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.

Отмечается, что под письмом поставили подписи представители Швеции, Нидерландов, Испании и Польши. В документе звучит призыв к ЕС «выполнить техническую работу» по использованию активов и облегчить бюджетные потребности Киева. Кроме того, страны ЕС просят уточнить, имеются ли в распоряжении Брюсселя правовые механизмы для обхода вето, которое наложила Бельгия.

В посольстве РФ в Берне, комментируя международные дискуссии о якобы возможности конфискации замороженных на Западе активов РФ, отметили, что воровство замороженных российских активов уничтожит реноме Швейцарии, она больше не сможет считаться спокойной гаванью для инвесторов.

При этом общий объем российских активов, заблокированных в Швейцарии, по состоянию на июнь 2026 года увеличился до 8,5 млрд швейцарских франков, что эквивалентно 10,4 млрд долларов.