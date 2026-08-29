У Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва родился ребёнок: родители назвали пол малыша

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев впервые стали родителями Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев впервые стали родителями — у пары родился сын. Об этом гимнастка сообщила в соцсетях. Мальчик появился на свет утром 29 августа, его назвали Левой.

«Счастье — это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», — написала Аверина. Радостное событие случилось в 5:17 утра.

Дина Аверина — многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. Дмитрий Соловьев — олимпийский чемпион 2014 года в командном фигурном катании. Пара познакомилась в 2024 году на шоу «Ледниковые игры», а летом 2025-го официально оформила отношения. О беременности Авериной стало известно в июне 2026 года, на премии МУЗ-ТВ она появилась на седьмом месяце. Пол ребёнка пара держала в секрете до рождения.

Ранее Дина Аверина и Дмитрий Соловьев рассказали, что планируют парные роды и не собираются устраивать гендер-пати, следуя классическим традициям. Дина также поделилась, что сообщила супругу о беременности, подарив ему коробку с носочками.