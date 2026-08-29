В Италии раскритиковали назначение Федорова советником у министра обороны страны Фото: REUTERS.

Итальянская партия «Национальное будущее» выступила с критикой в адрес министра обороны Гуидо Крозетто в связи с привлечением экс-главы украинского оборонного ведомства Михаила Федорова к работе в качестве советника. В партии заявили о несогласии с расстановкой акцентов в повестке кабинета министров.

По заявлению партии, политическое руководство должно ясно обозначить, какую модель обороны оно выстраивает и в чьих интересах. При этом отмечается, что необходимые компетенции можно получить из любых источников.

«Потому что, если на первом месте в повестке правительства остается Украина... — тогда неизбежен вопрос: какое место в этой иерархии занимают итальянцы?» — возмутились там.

Представители партии также напомнили о вопросах, требующих первоочередного решения: защита городов, доступность энергоресурсов, состояние школ и больниц, поддержка предприятий и аграриев, пенсионное обеспечение и качество жизни семей.

После отставки главарем киевского режима Владимиром Зеленским Федоров стал советником министра обороны Италии.