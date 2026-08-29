WSJ: Потепление в Тихом океане грозит триллионными потерями Фото: REUTERS.

Аномально высокие температуры Тихого океана в 2026 году создают риски многотриллионных убытков и дополнительного роста средней температуры на планете. Об этом предупреждает Wall Street Journal.

Уточняется, что старт климатического феномена Эль-Ниньо, характеризующегося критическим ростом температуры в экваториальной акватории Тихого океана, был зарегистрирован в июне. По оценкам ученых США, вероятность достижения явлением высокой интенсивности к концу года составляет 95%.

«Явления Эль-Ниньо могут повлечь за собой потери в триллионы долларов, особенно в тропических странах», — говорится в материале.

Из-за засухи Эль-Ниньо Панамский канал стал логистическим «бутылочным горлышком». Стоимость прохода для судов через крупнейшие шлюзы за последние недели взлетела до 2,5 млн долларов, тогда как обычно она составляла 800 тыс. Издание также отмечает, что в других частях мира Эль-Ниньо, напротив, вызывает повышенное количество осадков.

На момент 26 августа средняя температура поверхности Мирового океана достигла +21,1 градуса.