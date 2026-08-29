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НовостиОбщество29 августа 2026 22:59

Мединский стал автором оформления учебника истории Донбасса и Новороссии

Автором художественного оформления учебника «История нашего края. Донбасс и Новороссия» стал Мединский
Анна ПЕТРОВА
Мединский стал автором оформления учебника истории Донбасса и Новороссии

Мединский стал автором оформления учебника истории Донбасса и Новороссии

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Автором художественного оформления учебника «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5–7 классов стал помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание. «Автор художественного оформления: В. Р. Мединский», — написано в учебнике.

Издание разработал с учетом норм ФГОС основного общего образования и утвержденной Федеральной образовательной программы, что позволяет использовать его в рамках учебного курса «История нашего края».

Учебник охватывает хронологический период с конца XVII столетия по настоящее время и освещает основные события, связанные с историей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Российском военно-историческом обществе сообщили, что разрабатывают учебник по истории Украины для школьников, проживающих на территории, контролируемой Киевом.