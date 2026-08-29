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НовостиВ мире29 августа 2026 23:18

Во Франции раскритиковали фон дер Ляйен за жадность: «Взяла на прицел сбережения людей»

Глава ЕК фон дер Ляйен захотела задействовать в экономике сбережения европейцев
Анна ПЕТРОВА
Глава ЕК фон дер Ляйен хочет задействовать в экономике сбережения европейцев

Глава ЕК фон дер Ляйен хочет задействовать в экономике сбережения европейцев

Фото: REUTERS.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу о вовлечении многотриллионных сбережений граждан ЕС в реальную экономику. Об этом она сообщила в рамках бизнес-конференции La REF в Париже.

Однако предложение главы Еврокомиссии подверг критике лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, фон дер Ляйен буквально нацелилась на накопления европейских граждан.

«Урсула фон дер Ляйен только что заявила, что она взяла на прицел сбережения людей!.. Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у "Европы"! Они принадлежат людям!» — написал он в соцсети Х.

Ранее фон дер Ляйен признала, что экономическая устойчивость ЕС теряет свои преимущества. Тогда же глава Еврокомиссии подчеркнула, что экономическое благополучие Евросоюза строилось в том числе и на российских энергоресурсах.