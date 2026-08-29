Россиянам назвали три марки авто, которые отзывают больше всех

Абраменков: Hyundai, KIA и GAC отозвали больше всего машин в РФ за 2025 год Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России лидерами по масштабу отзывных мероприятий в сегменте легковых машин в 2025 году стали компании Hyundai, KIA и GAC. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков.

«Самые масштабные отзывные кампании в прошлом году были у Hyundai — отозвали почти 100 тысяч машин из-за риска короткого замыкания, у KIA — более 55 тысяч по той же причине, а также у GAC — около 17 тысяч из-за возможной утечки топлива, которая в редких случаях могла привести к пожару», — рассказал он для РИА Новости.

Кроме того, замминистра отметил применение схемы «золотого стандарта»: на этапе сертификации предъявляется эталонное ТС, но в ходе последующего контроля выявляется снижение качества и расхождение характеристик фактически выпускаемой техники.

Как подчеркнул представитель ведомства, отзывные кампании касаются и общественного транспорта. Например, 1 апреля в Калининграде загорелся троллейбус «Авангард». Проверка обнаружила множество дефектов, включая неполадки с аккумулятором и несрабатывание механизма открывания дверей.

В июле Минпромторг анонсировал расширение списка авто, доступных для закупок в такси.