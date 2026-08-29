Собянин: ПВО сбила шесть украинских БПЛА на подлете к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны МО РФ сбили шесть вражеских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информация появилась в 02:43 по мск.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник в «Максе».

По его уточнениям, на месте падения обломков БПЛА уже организована работа специалистов экстренных служб.

Утром 29 августа на подлете к столице силами ПВО РФ были ликвидированы три БПЛА. За день 28 августа российские средства ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской, Брянской и Калужской областей. Кроме этого, ВС России освободили семь населенных пунктов за неделю.