NYT: Суд убрал из дела о терактах 11 сентября главные показания обвиняемого. ФОТО: Fabrizio Carraro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный судья Майкл Шрама постановил, что показания Халида Шейха Мохаммеда, которого считают главным организатором атак 11 сентября, были получены агентами ФБР с применением пыток. Это может повлечь за собой перенос основного разбирательства по делу, пишет The New York Times.

«Прокуратура не смогла доказать, что заявления Мохаммеда были сделаны им добровольно», — говорится в заявлении судьи.

В материале уточняется, что речь идет о признательных показаниях, полученных в ходе допросов на базе Гуантанамо в 2007 году. Их исключение, как указывает газета, вынудит обвинение использовать в качестве доказательной базы документальные материалы, расшифровки прослушки и тексты иных бесед подсудимого.

Сторона обвинения намерена в ближайшее время принять решение о возможной подаче апелляции. Как пишет газета, обжалование решение судьи может дополнительно затянуть судебный процесс.

Издание также отмечает, что семьи погибших и выжившие после терактов опасаются, что дело так и не будет завершено.

Корпорация CBC ранее призвала сотрудников не называть атаки 11 сентября «терактами».