Россиянку задержали в аэропорту Кито после попытки увезти в чемодане 32 игуаны Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Кито эквадорская полиция задержала россиянку, пытавшуюся провезти в чемодане 32 галапагосских морских игуан. Об этом сообщили местные правоохранители в соцсети Х.

Как установлено в ходе проверки, 32 особи были размещены в восьми пластиковых емкостях внутри багажа. Пассажирка следовала маршрутом Кито — Исландия.

В Министерстве окружающей среды Эквадора сообщили, что игуаны находились в ослабленном и обезвоженном состоянии. Сейчас их передали ветеринарам в природоохранный центр, где рептилии будут оставаться до полного восстановления.

Личность задержанной россиянки пока не установили. Полиция намерена предъявить ей обвинение в незаконном обороте диких животных. В случае признания вины ей может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Ранее полиция Австралии нашла чемодан с якобы человеческими останками. Однако после проверки удалось установить, что это была реалистичная кукла с искусственными синяками и ссадинами.