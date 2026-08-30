Россиянку задержали в аэропорту Кито после попытки увезти в чемодане 32 игуаны

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В аэропорту Кито эквадорская полиция задержала россиянку, пытавшуюся провезти в чемодане 32 галапагосских морских игуан. Об этом сообщили местные правоохранители в соцсети Х.
Как установлено в ходе проверки, 32 особи были размещены в восьми пластиковых емкостях внутри багажа. Пассажирка следовала маршрутом Кито — Исландия.
В Министерстве окружающей среды Эквадора сообщили, что игуаны находились в ослабленном и обезвоженном состоянии. Сейчас их передали ветеринарам в природоохранный центр, где рептилии будут оставаться до полного восстановления.
Личность задержанной россиянки пока не установили. Полиция намерена предъявить ей обвинение в незаконном обороте диких животных. В случае признания вины ей может грозить до 3-х лет лишения свободы.
Ранее полиция Австралии нашла чемодан с якобы человеческими останками. Однако после проверки удалось установить, что это была реалистичная кукла с искусственными синяками и ссадинами.