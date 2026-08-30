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НовостиВ мире30 августа 2026 0:40

Президент Финляндии отверг мысли о якобы возможности «нападения» РФ на НАТО: «Не верю»

Стубб заявил об отсутствии доказательств планов РФ якобы напасть на НАТО
Анна ПЕТРОВА
Стубб заявил об отсутствии доказательств планов РФ якобы напасть на НАТО

Стубб заявил об отсутствии доказательств планов РФ якобы напасть на НАТО

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал бездоказательными заявления о якобы готовящемся нападении России на государства — члены НАТО.

«Не верю, что Россия когда-либо захочет напасть на… НАТО... Но я просто не вижу ни доказательств, ни фактов в пользу этого», — цитирует Стубба газета Bild.

Финский лидер отметил, что его оценка основана на данных разведки. Сами же разговоры о возможном российском нападении на НАТО он сравнил с гаданием на хрустальном шаре.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее призвал тех, кто ждет якобы «нападения» РФ на НАТО, задать себе простой вопрос — «Зачем?».

До этого российский глава назвал чушью сведения о планах Москвы якобы «напасть» на альянс. Недавно отсутствие предпосылок к военному конфликту с Россией подтвердил президент США Дональд Трамп.

Тем временем лидеры стран Североатлантического альянса по итогам встречи в Анкаре включили в совместное заявление формулировку о том, что Россия представляет собой якобы «долгосрочную угрозу» для Евроатлантики.