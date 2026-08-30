Президент Финляндии отверг мысли о якобы возможности «нападения» РФ на НАТО: «Не верю»

Стубб заявил об отсутствии доказательств планов РФ якобы напасть на НАТО Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал бездоказательными заявления о якобы готовящемся нападении России на государства — члены НАТО.

«Не верю, что Россия когда-либо захочет напасть на… НАТО... Но я просто не вижу ни доказательств, ни фактов в пользу этого», — цитирует Стубба газета Bild.

Финский лидер отметил, что его оценка основана на данных разведки. Сами же разговоры о возможном российском нападении на НАТО он сравнил с гаданием на хрустальном шаре.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее призвал тех, кто ждет якобы «нападения» РФ на НАТО, задать себе простой вопрос — «Зачем?».

До этого российский глава назвал чушью сведения о планах Москвы якобы «напасть» на альянс. Недавно отсутствие предпосылок к военному конфликту с Россией подтвердил президент США Дональд Трамп.

Тем временем лидеры стран Североатлантического альянса по итогам встречи в Анкаре включили в совместное заявление формулировку о том, что Россия представляет собой якобы «долгосрочную угрозу» для Евроатлантики.