Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями

Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Максимальные средние показатели пенсионных выплат в июле 2026 года отмечены в Чукотском АО, Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае и ХМАО — Югре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

По данным Соцфонда на 1 июля, средняя пенсия составила: на Чукотке — 42 213 рублей, в Ненецком АО — 38 810 рублей, в Магаданской области — 37 607 рублей, в Камчатском крае — 37 575 рублей, в Ханты-Мансийском АО — 37 098 рублей.

По данным ведомства, средний размер пенсионного обеспечения в РФ в июле 2026 года с учетом всех категорий получателей сложился на уровне 25 401 рубля, что на 1 945 рублей выше показателя июля 2025 года (23 456 рублей).

Напомним, что в 2027 году индексация страховых пенсионных выплат россиян будет проводиться дважды: 1 февраля и 1 апреля. При этом размер апрельской индексации будет зависеть от имеющихся финансовых ресурсов Соц фонда.