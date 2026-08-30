Кароль Навроцкий. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Встреча президента Польши Кароля Навроцкого с молодежью в Юрате пошла не по плану. Об этом информирует издание Polsat News.

После вопроса об инициативах по привлечению молодежи к активному участию в политической жизни политик внезапно предложил сделать паузу и покинул сцену. После этого трансляция прервалась.

Как передает журналист Polsat News Киприан Йопек, предполагаемой причиной экстренной остановки мероприятия стал инцидент с женщиной, которая потеряла сознание. Это вызвало суматоху в помещении, посетители попытались помочь упавшей в обморок полячке. Позднее на место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оправдывающих нацизм и коллаборационистов Третьего рейха нельзя считать людьми. Так она прокомментировала заявления польской стороны о превосходстве страны над Россией по ряду показателей.