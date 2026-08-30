В Берне прошли протесты в поддержку нейтралитета Швейцарии. Фото: Maksim Konstantinov GLOBAL LOOK PRESS

В Берне на площади у парламента прошла акция протеста численностью до 2 тыс. человек. Участники выступили против размывания нейтрального статуса Швейцарии и за отмену санкций конфедерации, в том числе в отношении России.

Демонстранты выступили с лозунгами «Нет — НАТО, да — нейтралитету» и «Нет войне и санкциям». Участники также несли швейцарские флаги и плакаты с изображением голубя мира.

Большинство протестующих — люди старше 50 лет. Однако были также молодежь и граждане среднего возраста. Акцию организовало «Движение за нейтралитет», а также близкие к нему объединения Public Eye on Science и «Нейтралитет ради мира и баланса».

По словам ораторов, односторонние санкции, в том числе против Москвы, не только грубо нарушают международное право, но и по своей разрушительной силе сравнимы с оружием массового поражения.

Напомним, что если на предстоящем референдуме будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета, Швейцария будет вынуждена отменить действующие антироссийские санкции.