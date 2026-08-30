Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Два ребенка, пострадавшие при атаке беспилотников на Ростовскую область, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
По ее оточнениям, у детей диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны.
«Четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое ребят в тяжелом состоянии, двое — в удовлетворительном», — написала она в «Максе».
Омбудсмен добавила, что врачи оказывают пациентам необходимую помощь.
Львова-Белова добавила, что поддерживает постоянный контакт с представителями региона и с детским омбудсменом Ростовской области Тамарой Шевченко.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пострадавших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область. В Пролетарском районе областного центра зафиксированы повреждения двух МКД, вызванные падением фрагментов беспилотника.