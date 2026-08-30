Минтранс рассказал о планах на овербукинг: вот что предлагают

Никитин: Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс готовит законодательное регулирование овербукинга на авиарейсах. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил в интервью РИА Новости.

Ведомство намерено руководствоваться интересами пассажиров и устанавливать понятные правила для перевозчиков.

Овербукинг — практика, при которой авиакомпания или отель намеренно продают больше билетов или номеров, чем фактически доступно.

«Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли», — сказал Никитин.

По словам главы Минтранса, ведомство провело тщательный анализ зарубежного опыта в сфере овербукинга.

Он также пояснил, что овербукинг изначально создавался для защиты интересов пассажиров, поскольку на рейсах всегда есть так называемые «неявившиеся». Например, опоздавшие, перенесшие поездку или передумавшие в день вылета. Как раз из-за них на борту остаются свободные места.

По словам Никитина, овербукинг дает возможность оперативно занять свободные кресла теми, кому нужно вылететь немедленно.

Для этого Минтранс во взаимодействии с профильными структурами и правозащитными объединениями разрабатывает изменения в законодательство о воздушных перевозках.

Глава Минтранса подчеркнул, что все окончательные решения будут приняты после обсуждения с учетом мнения сторон. Он также отметил: для ведомства важно, чтобы с введением овербукинга пассажиры получили не ограничения, а дополнительные возможности для планирования поездок.

Юрист Андрей Кулаевский перечислил алгоритм действий при овербукинге.

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