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НовостиВ мире30 августа 2026 2:50

После оползня в Тибете пропал 261 иностранец из 23 стран, включая Россию

По данным властей, в результате оползня в Гьиронге пропали три гражданина России
Анна ПЕТРОВА
После оползня в Тибете пропал 261 иностранец из 23 стран

После оползня в Тибете пропал 261 иностранец из 23 стран

Фото: REUTERS.

В результате мощного оползня в Тибетском автономном районе без вести пропали 260 иностранцев из 23 стран, включая трех граждан России. Об этом заявил глава администрации ТАР Гама Цзэдэн.

«... Было зафиксировано, что в результате оползня в Гьиронге 261 иностранец пропал без вести, в общей сложности из 23 стран, <...> в том числе 3 человека из России», — говорится в сообщении на пресс-конференции.

В списке пропавших без вести значатся граждане 23 государств: наибольшее количество — из Непала (104), Индии (49), Латвии (33) и США (18). По 15 человек из Великобритании, 6 из Австралии и Канады, 4 из ЮАР, по 3 из Германии, Малайзии и России, по 2 из Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Франции и Эстонии. По одному пропавшему — из Венгрии, Испании, Казахстана, Литвы, Португалии, Украины и Финляндии.

По официальным данным, жертвами оползня в Тибетском автономном районе стали 16 человек. В регионе введен наивысший уровень реагирования на ЧС.

На момент 27 августа в результате схода оползня в Гималаях на территории Непала и Тибета без вести пропали около 1500 человек, из которых почти 800 — иностранные граждане.