Россиянам объяснили, можно ли сесть за руль после баночки безалкогольного пива

Нарколог Сергеев: безалкогольное пиво не стоит пить перед поездкой за рулем Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Употребление безалкогольного пива перед вождением формально не запрещено. Однако после несколько выпитых бутылок могут повысить уровень этанола в крови выше допустимой нормы, а характерный запах привлечет внимание сотрудников ГИБДД. Об этом предупредил нарколог Андрей Сергеев.

«А если вы выпили несколько банок или бутылок подряд, а затем сели за руль, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам врача, употребление безалкогольного пива создает у человека иллюзию того, что он пьет спиртной напиток. Сергеев подчеркнул, что это своего рода самообман, позволяющий сохранить привычный ритуал.

Специалист предупредил, что употребление даже малых количеств этанола негативно сказывается на внимании и быстроте реагирования.

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