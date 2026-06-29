Российских водителей с 1 июля ждет ряд изменений: К чему готовиться

Ключевые изменения с 1 июля. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

С наступлением июля российских автомобилистов ожидает целый ряд законодательных и экономических новаций. Портал Autonews.ru систематизировал наиболее значимые из них.

Корректировка цен на авторынке

Представители дилерского холдинга «Автодом» прогнозируют повышение стоимости свежих машин в текущем месяце. В бюджетном секторе речь идет о прибавке в районе 3–5%, тогда как транспорт, ввезенный из-за границы, может подорожать существеннее — почти на 8%. В компании «Интерлизинг» придерживаются схожих оценок: недорогие модели прибавят в цене 2–4%, а премиальные исполнения и «серые» экземпляры — до 8%. Дилеры из «Рольфа» добавили, что ажиотажный спрос способен подтолкнуть вверх цены на электромобили и гибридные версии. Кроме того, опрошенные игроки рынка не исключают, что подержанный сегмент также подорожает — примерно на 5%.

Увеличение трат на техническое обслуживание

Руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Владимир Андреев предупредил о грядущем удорожании ремонтных услуг и комплектующих. По его расчетам, средний чек для автовладельцев может вырасти на 1–2%. Специалист связал это с тремя ключевыми причинами: дефицитом квалифицированных кадров, старением автопарка, требующего все более частого вмешательства, а также сезонным фактором — активные поездки на дачи и в отпуска увеличивают нагрузку на механизмы и провоцируют неисправности.

В пресс-службе «Автодома» конкретизировали, что сервисные расценки будут ползти вверх на протяжении всего 2026 года. В качестве примера привели статистику: за последние 12 месяцев стоимость слесарных операций поднялась на 10%, а кузовного ремонта — на все 15%. В холдинге полагают, что при отсутствии форс-мажорных инфляционных скачков общий рост цен на запчасти и работы уложится в рамки 4–5% за год.

Ужесточение банковских фильтров для автозаемщиков

Финансовые организации поэтапно ужесточают подходы к оценке платежеспособности клиентов. С первого июля при анализе неофициальных заработков в расчет будет приниматься лишь 90% от декларируемой суммы. Эта мера распространяется и на потенциальных покупателей машин в кредит. Дмитрий Баранов, представляющий УК «Финам Менеджмент», отметил, что выдача автокредитов становится более строгой, а их текущие объемы заметно уступают показателям годичной давности.

Кому пора обновить водительское удостоверение

Отдельная категория граждан в июле обязана позаботиться о замене прав. Речь идет о документах, у которых истек срок автоматического пролонгирования. Данная система была введена как временная антиковидная мера еще в 2020 году и позволяла автоматически продлевать удостоверения на дополнительные три года. В 2026-м действие этого механизма прекратилось, поэтому менять бумаги предстоит тем, чьи права исчерпали свой лимит еще в июле 2023-го.

ГИБДД продолжит проверки

Московская Госавтоинспекция не намерена сворачивать профилактические мероприятия. В планах — регулярные проверки нетрезвых водителей и контроль за соблюдением тонировочного режима. Согласно оперативным данным, в период с 22 по 26 июня к административной ответственности привлекли свыше 160 человек, управлявших транспортом в состоянии опьянения, причем подобные рейды носят системный характер.

Новые правила проверки автомобильных шин

В Министерстве промышленности и торговли проинформировали о запуске с июля 2026-го обновленного механизма верификации покрышек, нацеленного на борьбу с недобросовестными производителями-фальсификаторами. Оператор маркировочной системы получит полномочия проверять поданные декларации, в том числе с выездами на реальные производственные площадки в установленных законодательством случаях.

Таможня усилит доказательную базу

В конце июня Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики, где подверг анализу эпизоды, в которых ФТС доначисляла платежи на ввозимые авто на основе сомнительных либо неполных данных. Юридическое сообщество расценивает это как сигнал к тому, что таможенным органам теперь придется гораздо скрупулезнее подходить к формированию улик. Правозащитник Лев Воропаев в своем комментарии подчеркнул, что высшая судебная инстанция фактически обязала таможню тщательнее собирать и проверять фактические обстоятельства перед выставлением дополнительных счетов.

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