До 38 человек возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье. ФОТО: канал Госавтоинспекции Ставрополья в «Максе»

Количество раненых в результате аварии на Ставрополье возросло до 38 человек, еще пять человек погибли. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«В результате ДТП по предварительной информации (на 06.00) 5 человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ г. Пятигорска (предварительно в автобусе находилось 43 человека)», — говорится в сообщении в «Максе».

К утру 30 августа стало известно, что на 3-м км федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса. Среди пострадавших — 24 человека, включая пять детей. Их доставили в медучреждения Пятигорска. «КП-Санкт-Петербург» сообщал о ДТП с двумя пассажирскими автобусами на Софийской улице, в результате которого 12 человек пострадали.