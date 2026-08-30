Дрозденко: Над территорией Ленинградской области сбит 61 БПЛА

Над Ленинградской областью сбит 61 БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал об увеличении количества сбитых над регионом беспилотников. Оно выросло до 61.

"Над территорией Ленинградской области сбит 61 БПЛА, - написал глава региона в мессенджере MAX. - Боевая работа продолжается".

Как писал сайт KP.RU, в результате атаки украинских дронов в Ленобласти на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. На тот момент было известно о 42 БПЛА, уничтоженных системами противовоздушной обороны.