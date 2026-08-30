Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 августа 2026 2:05

Возгорание на НПЗ в Ленобласти началось после атаки БПЛА

До 42 увеличилось число сбитых БПЛА в Ленинградской области
Анна ПЕТРОВА
Возгорание на НПЗ в Ленобласти началось после атаки БПЛА

Возгорание на НПЗ в Ленобласти началось после атаки БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киришском районе Ленинградской области на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. Это случилось в результате атаки БПЛА на регион. Об этом проинформировал губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание», — написал он в «Максе».

Тем временем над территорией Ленобласти на момент 05:00 по мск силы ПВО РФ ликвидировали 42 беспилотника. Боевая работа продолжается, добавил Дрозденко. В это же время на подлете к Москве были сбиты 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Днем ранее БПЛА ВСУ атаковали Ростовскую область, в результате чего пострадали семь человек, двое из них — дети. В свою очередь в МИД РФ подчеркнули, что с начала года 43 человека погибли в результате ударов ВСУ по автобусам.