С сентября в РФ поменяются правила отзыва сотрудников из отпуска

Правила отзыва работников опасных производств из отпуска изменятся с 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября работодатели смогут отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда, но только при чрезвычайных обстоятельствах — для предотвращения ЧС или ликвидации их последствий, сообщила ТАСС эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Ранее такая возможность для этой категории работников была запрещена.

Отзыв возможен при катастрофе, аварии или стихийном бедствии, но только при доказанной необходимости участия конкретного работника. Обязательны его письменное согласие, оплата труда в двойном размере, а неиспользованная часть отпуска предоставляется позже.

По словам эксперта, новые правила не расширяют полномочия работодателя, а создают механизм для оперативного привлечения специалистов в исключительных случаях с сохранением их прав.

Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева разъяснила, что неотгулянные дни отпуска могут накапливаться в течение нескольких лет.