Британия обеспокоена новым российским оружием: СМИ бьют тревогу из уязвимости Лондона

Daily Mail: Британия не готова противостоять российским подлодкам с «Посейдоном» Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Британское издание Daily Mail выразило обеспокоенность в связи с недостаточной готовностью Лондона к противостоянию российским атомным подводным лодкам. Поводом для публикации послужили ходовые испытания новейшей российской субмарины «Хабаровск», которая, по данным СМИ, якобы является носителем ядерных торпед «Посейдон».

В материале отмечается, что подводный корабль не имеет аналогов в странах Запада. Его длина составляет 135 метров, водоизмещение превышает 10 тысяч тонн. На его борту размещены шесть двухмегатонных торпед, способных вызвать радиоактивное цунами, который «погрузит Великобританию в пучину».

Авторы публикации констатировали, что Великобритания не готова к отражению подобных угроз.

Ранее польское издание Interia сообщило, что Россия якобы находится на пороге создания новой ядерной ракеты с неограниченным радиусом действия, испытания которой запланированы на ближайшие дни. В публикации подчеркивается, что ни одна другая страна даже не приблизилась к созданию подобного вооружения.