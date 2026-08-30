Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 700 человек

Число жертв наводнения в Непале достигло 734, около 3 тысяч человек пропали. Фото: Shankar Bhujel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв разрушительного наводнения в Непале увеличилось до 734 человек. Об этом сообщило управление по ликвидации бедствий страны.

Более 670 человек погибли в Непале и по меньшей мере 16 — в Китае. Около 3000 человек, включая иностранцев, до сих пор числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают операцию на гидроэлектростанции на реке Тришули. Уже спасены около 361 работника.

26 августа на границе Непала и Тибета произошла масштабная природная катастрофа, унесшая жизни сотен людей. Причиной наводнения стало обрушение ледника в Гималаях. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в непальских районах Расува и Нувакот, где стихия разрушила жилые дома, мосты, дороги и объекты инфраструктуры. Наводнение также затронуло Тибетский автономный район Китая.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству Непала, родным и близким погибших. По последним данным, восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести.