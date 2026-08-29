Восемь россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале Фото: REUTERS.

Восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе. Об этом сообщило посольство России в КНР.

«По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе. Информация об их обнаружении в диппредставительство не поступала», — сказано в сообщении дипломатов.

Стихийное бедствие произошло после схода селевых потоков и наводнения в приграничных районах Китая и Непала. Спасательные службы продолжают поисковые работы.

Накануне Совет по туризму Непала рассказал об успешном спасении 184 путешественников, оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия. В числе спасенных числятся граждане 15 государств мира, включая двоих россиян. Судьба еще 420 человек остается неизвестной. Посольство РФ в Непале обратилось к семьям россиян, не вышедших на связь, призвав подать запросы о поиске.