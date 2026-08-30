Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Размещение склада боеприпасов рядом с жилыми домами под Киевом, признанное Владимиром Зеленским, сорвало планы Евросоюза (ЕС) по выделению крупной финансовой помощи Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По словам журналиста, это "чудовищное преступление", принятое Киевом, может обернуться катастрофой. Теперь ЕС, по его мнению, может придержать финансирование до более благоприятного момента. Христофору добавил, что действия Зеленского, вероятно, были продиктованы отчаянием, но их последствия будут разрушительными для Украины.

В субботу в результате удара российских беспилотников по объекту в селе Мила Бучанского района Киевской области был поражен склад с боеприпасами, где хранились комплектующие для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2. Зеленский признал, что ВСУ размещают склады с боеприпасами около жилых домов и заявил о возбуждении уголовного дела по статье о служебной халатности. По его словам, виновные понесут ответственность.