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НовостиОбщество30 августа 2026 5:19

NASA отложило старт Crew-13 с российским космонавтом: причиной стала проблема с кораблем

Запуск миссии Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым на МКС перенесен
Мария СПИРИДОНОВА
Запуск миссии Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым на МКС перенесен. Фото: NASA/Aubrey Gemignani/NASA via Global Look Press/Global Look Press

Запуск миссии Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым на МКС перенесен. Фото: NASA/Aubrey Gemignani/NASA via Global Look Press/Global Look Press

Запуск миссии Crew-13 на Международную космическую станцию (МКС), в составе которой должен был отправиться российский космонавт Сергей Тетерятников, решено перенести. Как пояснили в NASA, причиной стала утечка окислителя в топливной системе корабля Dragon, выявленная во время штатной предпусковой диагностики.

В экипаж миссии входят также астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Старт изначально планировался на середину сентября. Специалисты NASA и SpaceX сейчас проводят дополнительные проверки оборудования. О новой дате пуска пока не сообщается.

28 августа в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что комиссия признала космонавтов Тетерятникова и Арутюна Кивиряна готовыми к космическому полету в составе миссии Crew-13. Отмечается, что они успешно сдали все необходимые зачеты и экзамены, а также выполнили комплексные тренировки по программе полета на российском сегменте МКС. Соглашение о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA действует с июля 2022 года.