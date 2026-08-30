Турция и Израиль обменялись резкими заявлениями в дипломатической перепалке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция и Израиль обменялись резкими заявлениями. Министерство иностранных дел Турции обвинило израильское дипломатическое ведомство в распространении лжи и заявило о «трусливом и прогнившем менталитете» израильских властей. Поводом для такой реакции послужило заявление МИД Израиля, в котором президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обвинили в попытке «достичь новых высот травли еврейского народа».

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства подчеркивается, что подобные высказывания в адрес турецкого лидера отражают менталитет преступников, занимающих посты в израильском правительстве, и в первую очередь премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Анкаре также отметили, что действия израильского руководства в Газе навлекли «исторический позор» на израильский народ, а сам Нетаньяху назван главным виновником региональной нестабильности.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак раскритиковал действующего главу правительства Нетаньяху за эскалацию напряженности в отношениях с Турцией, назвав его действия «безрассудными и глупыми». По словам Барака, за обострением стоит внутриполитический расчет: Нетаньяху использует внешнеполитическую конфронтацию для создания у израильского общества ощущения угрозы безопасности в преддверии парламентских выборов в октябре.