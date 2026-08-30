Средства ПВО сбили 494 украинских беспилотника над Россией в течение ночи Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбила 494 беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи с 20:00 мск 29 августа до 08:00 мск 30 августа силами ПВО уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Псковской, Орловской, Тульской, Новгородской и Ростовской областей. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Черного и морей.

Ранее сайт KP.RU писал, что средства ПВО ликвидировали 13 украинских дронов, летевших в сторону Москвы. При этом в течение субботы, 29 августа, средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников над несколькими регионами России.