Средства ПВО сбили 13 беспилотников на подлете к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 украинских дронов, летевших в сторону Москвы в течение ночи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Кроме того, в Киришском районе Ленинградской области в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. ЧП произошло в результате атаки вражеских беспилотников на регион.

Также сайт KP.RU писал, что в течение субботы, 29 августа, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.