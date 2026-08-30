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НовостиПроисшествия30 августа 2026 5:20

Средства ПВО сбили 13 беспилотников на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки ВСУ на Москву
Вениамин ЗАХАРОВ
Средства ПВО сбили 13 беспилотников на подлете к Москве

Средства ПВО сбили 13 беспилотников на подлете к Москве

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 украинских дронов, летевших в сторону Москвы в течение ночи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Кроме того, в Киришском районе Ленинградской области в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. ЧП произошло в результате атаки вражеских беспилотников на регион.

Также сайт KP.RU писал, что в течение субботы, 29 августа, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.