Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Russian Government/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что между ним и главой Белоруссии сложились доверительные отношения, которыми он дорожит.

В поздравлении президент Путин также заявил о намерении продолжать совместную работу по углублению российско-белорусского сотрудничества и развитию интеграционных процессов в Евразийском регионе.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске только рады чаще принимать с визитами Владимира Путина. По ее словам, белорусская сторона всегда зовет в гости и рада видеть президента России. Однако, признала Эйсмонт, встречи в Минске проходят реже, чем хотелось бы.