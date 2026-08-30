Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что между ним и главой Белоруссии сложились доверительные отношения, которыми он дорожит.
В поздравлении президент Путин также заявил о намерении продолжать совместную работу по углублению российско-белорусского сотрудничества и развитию интеграционных процессов в Евразийском регионе.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске только рады чаще принимать с визитами Владимира Путина. По ее словам, белорусская сторона всегда зовет в гости и рада видеть президента России. Однако, признала Эйсмонт, встречи в Минске проходят реже, чем хотелось бы.